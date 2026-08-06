Дешам провел переговоры с «Аль-Ахли»

По информации источника, 57-летний француз не возглавит саудовский клуб, если не произойдет неожиданного поворота событий. Одной из главных причин являются особенности процесса принятия решений в саудовском футболе. Окончательное слово зачастую остается за суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF).