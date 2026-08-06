Бывший главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел переговоры с «Аль-Ахли», сообщает RMC Sport.
По информации источника, 57-летний француз не возглавит саудовский клуб, если не произойдет неожиданного поворота событий. Одной из главных причин являются особенности процесса принятия решений в саудовском футболе. Окончательное слово зачастую остается за суверенным фондом Саудовской Аравии (PIF).
Дешам покинул сборную Франции после ЧМ-2026 после 14 лет работы. Ранее он также тренировал «Марсель», «Монако» и «Ювентус».