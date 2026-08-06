Источник: Батраков согласился на переход в «Галатасарай»

В переговорах по трансферу Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» осталось урегулировать лишь несколько незначительных деталей, сообщил в соцсети X Эрдем Ачикгоз.
По информации источника, 21-летний россиянин дал согласие на переход в турецкий клуб. Сейчас стороны продолжают обсуждать требования агента и клуба.
Если переговоры завершатся успешно, Батраков может стать вторым летним новичком «Галатасарая».
2 августа в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.
Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.
Даку едет в «Спартак», уйдут ли Батраков и Карпукас из «Локо», Латышонок в «Балтике». Таблица переходов РПЛ.