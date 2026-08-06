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Источник: Батраков согласился на переход в «Галатасарай»

В переговорах по трансферу Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» осталось урегулировать лишь несколько незначительных деталей, сообщил в соцсети X Эрдем Ачикгоз.

В переговорах по трансферу Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» осталось урегулировать лишь несколько незначительных деталей, сообщил в соцсети X Эрдем Ачикгоз.

По информации источника, 21-летний россиянин дал согласие на переход в турецкий клуб. Сейчас стороны продолжают обсуждать требования агента и клуба.

Если переговоры завершатся успешно, Батраков может стать вторым летним новичком «Галатасарая».

2 августа в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

Даку едет в «Спартак», уйдут ли Батраков и Карпукас из «Локо», Латышонок в «Балтике». Таблица переходов РПЛ.