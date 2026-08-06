Артета — о Гимарайнсе: «Не собираюсь говорить о футболистах, которые не являются игроками “Арсенала”

«Бруну Гимарайнс? Я не собираюсь говорить о футболистах, которые не являются игроками “Арсенала”. Могу сказать только одно: если что-то произойдет и мы сможем об этом объявить, тогда я дам вам прямой ответ», — приводит официальный сайт клуба слова Артеты.