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Артета — о Гимарайнсе: «Не собираюсь говорить о футболистах, которые не являются игроками “Арсенала”

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался комментировать информацию о возможном переходе Бруну Гимарайнса из «Ньюкасла».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета отказался комментировать информацию о возможном переходе Бруну Гимарайнса из «Ньюкасла».

«Бруну Гимарайнс? Я не собираюсь говорить о футболистах, которые не являются игроками “Арсенала”. Могу сказать только одно: если что-то произойдет и мы сможем об этом объявить, тогда я дам вам прямой ответ», — приводит официальный сайт клуба слова Артеты.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «канониры» заплатят за 28-летнего бразильца около 88 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 полузащитник сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Бразилии в 70 миллионов евро.