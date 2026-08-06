Артета: «Иногда плохой результат даже полезен»

У нас были действительно отличные игровые отрезки, но то, как мы действовали в обороне, особенно в своей штрафной и возле нее, не соответствует тем стандартам, к которым мы привыкли. Очевидно, есть вещи, которые нужно улучшать. В то же время были и позитивные моменты. Иногда плохой результат даже полезен — он может еще сильнее разжечь внутренний огонь", — приводит официальный сайт клуба слова Артеты.