«Фламенго» готов заплатить 30 миллионов евро за игрока сборной Аргентины Альмаду

«Фламенго» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины Тьяго Альмаду, сообщает SuperDepor.com.
По информации источника, бразильский клуб сделал предложение в размере 30 миллионов евро и готов подписать с 25-летним аргентинцем контракт до 2030 года. «Атлетико» устраивает этот вариант.
При этом сам игрок отдает предпочтение «Ривер Плейту», который уже согласовал с полузащитником условия личного контракта. Аргентинский клуб рассчитывает приобрести 50 процентов прав на футболиста.
Действующий контракт Альмады с «Атлетико» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.