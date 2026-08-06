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«Фламенго» готов заплатить 30 миллионов евро за игрока сборной Аргентины Альмаду

«Фламенго» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины Тьяго Альмаду.

«Фламенго» включился в борьбу за полузащитника «Атлетико» и сборной Аргентины Тьяго Альмаду, сообщает SuperDepor.com.

По информации источника, бразильский клуб сделал предложение в размере 30 миллионов евро и готов подписать с 25-летним аргентинцем контракт до 2030 года. «Атлетико» устраивает этот вариант.

При этом сам игрок отдает предпочтение «Ривер Плейту», который уже согласовал с полузащитником условия личного контракта. Аргентинский клуб рассчитывает приобрести 50 процентов прав на футболиста.

Действующий контракт Альмады с «Атлетико» рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.