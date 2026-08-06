Сальников о нейтральном статусе россиян на Евро: «Это вынужденный компромисс, решение в пользу спортсменов, чтобы не пропускать значимые турниры»

— Если российские спортсмены выразят намерение выступать без ограничений, то им не будут выдавать визы. На уровне организаторов, говорят — мы ничего с этим сделать не можем. Но если вы поедете в нейтральном статусе, мы вас и примем, и визы будут выданы, — сказал Сальников.