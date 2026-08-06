Сальников о нейтральном статусе россиян на Евро: «Это вынужденный компромисс, решение в пользу спортсменов, чтобы не пропускать значимые турниры»

С 31 июля по 16 августа в Париже проходит чемпионат Европы, где россияне соревнуются в нейтральном статусе.
— Когда Россия сможет получить право на проведение международных турниров по водным видам спорта?
— Я постоянно встречаюсь с руководством и World Aquatics, и European Aquatics. Мы обсуждаем будущее, которое наступит абсолютно точно. Другое дело, что есть определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют нам на сегодняшний день говорить конкретно о сроках.
— Что за факторы?
— Естественно, все ожидают, когда схлынет международное напряжение. К сожалению, в Европе противодействие на уровне правительств весьма ощутимо.
То есть наши команды в этом году должны были выступать под нашим флагом и с гимном — и среди юниоров, и по взрослым. European Aquatics как полноценный член World Aquatics должна подчиняться соответствующему решению о том, что сборная России должна быть допущена в полном формате.
Но в связи со сложившейся обстановкой они не смогли гарантировать, что организаторы соревнований в Европе последуют этим правилам. В итоге было достигнуто определенное решение, при котором чемпионат Европы по водным видам спорта в Париже будет проведен в нейтральном статусе для нашей команды.
Это вынужденный компромисс, да и решение в пользу спортсменов, чтобы дать им возможность все‑таки не пропускать такие значимые турниры. Не давать повода для того, чтобы просто опускать руки и ждать там светлого будущего. Нужно уже сейчас практиковаться.
— В Европе сказали, мы только этот турнир пропустим, а дальше будет все нормально?
— Однако слушайте, что произошло дальше. На юношеских первенствах Европы, где это решение должно было вступить в силу безоговорочно, вмешались политические силы. Так было в Германии, в Хорватии, в Португалии. Организаторы сетуют на то, что их правительство конкретно спекулирует на этой теме.
— То есть?
— Если российские спортсмены выразят намерение выступать без ограничений, то им не будут выдавать визы. На уровне организаторов, говорят — мы ничего с этим сделать не можем. Но если вы поедете в нейтральном статусе, мы вас и примем, и визы будут выданы, — сказал Сальников.