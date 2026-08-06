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Карякин о выборах президента ФИДЕ: «Турулов — человек однозначно ресурсный. Думаю, он может многое сделать для шахмат»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о перспективах Тимура Турлова на посту президента ФИДЕ в случае победы на выборах.

Источник: Спортс‘’

Ранее президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов сообщил, что будет баллотироваться на пост главы Международной шахматной федерации.

"[Тимур Турлов] в шахматном мире достаточно известный. Он много инвестирует в шахматы. Финансирует и онлайн-проекты, и Казахстанскую федерацию шахмат, турниры и так далее.

То есть он человек однозначно ресурсный, и я думаю, что он может многое сделать для шахмат«, — сказал Карякин, добавив, что лично не знаком с Турловым, поэтому не может “составить о нем личное мнение”.