13:00 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Ешинов умер на 76-м году жизни

На Олимпиаде 1976 года в Монреале он стал победителем в заплыве лодок-четверок.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Сообщается, что Ешинов умер после продолжительной болезни.

На Олимпиаде 1976 года в Монреале Ешинов стал победителем в заплыве лодок-четверок.

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