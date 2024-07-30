Олимпийский чемпион 1976 года по академической гребле Ешинов умер на 76-м году жизни
На Олимпиаде 1976 года в Монреале он стал победителем в заплыве лодок-четверок.
На Олимпиаде 1976 года в Монреале он стал победителем в заплыве лодок-четверок.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1976 года по академической гребле в составе сборной СССР Владимир Ешинов умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Сообщается, что Ешинов умер после продолжительной болезни.
На Олимпиаде 1976 года в Монреале Ешинов стал победителем в заплыве лодок-четверок.