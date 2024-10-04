ICF присудила золотую медаль чемпионата мира по гребле россиянину Захару Петрову

22-летний Петров лишился золотой медали чемпионата мира по гребле в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально Петров значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша. Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре страны также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.