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ICF присудила золотую медаль чемпионата мира по гребле россиянину Захару Петрову

Спортсмен стал чемпионом мира в каноэ-одиночках на дистанции 500 м.

Источник: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет директоров Международной федерации каноэ (ICF) удовлетворил апелляцию Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) и присудил золотую медаль чемпионата мира 2024 года в Узбекистане россиянину Захару Петрову. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

«Совет директоров ICF рассмотрел апелляцию и принял решение присудить Петрову золотую медаль турнира в каноэ-одиночках на дистанции 500 м», — сказала Исхакова.

22-летний Петров лишился золотой медали чемпионата мира по гребле в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м после повторного пересмотра результатов. Изначально Петров значился в официальном протоколе как не финишировавший, поскольку его лодка перевернулась у самого финиша. Позднее организаторы удовлетворили протест россиянина, присудив ему победу в заезде. После этого четыре страны также подали апелляции на результат гонки, которые были в итоге удовлетворены, и Петров снова переместился на последнюю строчку итогового протокола.