Более 100 российских гребцов получили нейтральный статус от Международной федерации каноэ

Большинство российских спортсменов, получивших осенью нейтральный статус, выступают на юниорском и молодежном уровне. По состоянию на 24 октября более 160 россиян, выступающих в гребле на байдарках и каноэ, а также в сап-серфинге, имеют право участвовать в международных стартах без флага своей страны.