Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию

Спортсменка, уроженка Запорожской области, сообщила, что сумела покинуть территорию Украины, выехав по загранпаспорту в Польшу, а затем перебралась в Москву через Белоруссию.
«Задача была банально скопить деньги на побег с Украины, а это было сделать непросто, поскольку в части, где я была, практикуется взяточничество. Примерно половину суммы, что мне зачислялась, приходилось отдавать офицерам. Сегодня мои действия многие квалифицируют как побег, но я бы назвала это возвращением на родину. Я являюсь русской по национальности, мой родной город — Приморск Запорожской области России, я всегда была русскоязычной, закончила русскую школу имени Александра Пушкина в Запорожье, где впоследствии памятник Пушкину был снесен», — сказала Жалинская в интервью RT.
«Чтобы осуществить переезд в Россию и побег с Украины, потребовалось долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности, по туристическим путевкам. Поэтому я приобрела путевку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его в Чехии. Еще я оформила второй загранпаспорт, не известив об этом часть. Именно по нему я впоследствии пересекла границу. При помощи друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу, потом через специальный чат нашла перевозчиков через польско-белорусскую границу, а при помощи друзей из России был куплен билет на самолет Минск — Москва», — добавила спортсменка.