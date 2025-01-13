Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию

«Чтобы осуществить переезд в Россию и побег с Украины, потребовалось долгое время не вызывать подозрений в воинской части. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставляться отпуска с правом выезда за границу, в частности, по туристическим путевкам. Поэтому я приобрела путевку в Чехию и указала в рапорте на отпуск, что буду проводить его в Чехии. Еще я оформила второй загранпаспорт, не известив об этом часть. Именно по нему я впоследствии пересекла границу. При помощи друзей из России я нашла перевозчиков, которые вывозят из Львова в Польшу, потом через специальный чат нашла перевозчиков через польско-белорусскую границу, а при помощи друзей из России был куплен билет на самолет Минск — Москва», — добавила спортсменка.