Российские байдарочники и каноисты отказались ехать на этап Кубка мира в Польше

«Ближайшим международным стартом для российских байдарочников и каноистов в этом сезоне станет первый этап Кубка мира в венгерском Сегеде, который пройдет с 16 по 18 мая. Второй этап спустя неделю будет принимать Польша. Но мы приняли решение, что в Познань мы не поедем, несмотря на то что местный оргкомитет турнира готов нас принять. В этой стране пока не очень хорошо относятся к россиянам, поэтому мы решили не осложнять ситуацию», — приводит слова Исхаковой ТАСС.