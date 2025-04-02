Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

«Честность и безопасность имеют первостепенное значение для любого места проведения соревнований такого масштаба и значимости, и любая гребная трасса, используемая для международных соревнований, должна соответствовать правилам и техническим требованиям World Rowing. Предлагаемое место проведения не получило оценку и одобрение как соответствующее необходимым техническим требованиям, — пояснили в организации. — World Rowing продолжит сотрудничать со всеми ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы найти решение, обеспечивающее честность соревнований и безопасность всех спортсменов и официальных лиц».