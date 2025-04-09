Каноист Павлов получил нейтральный статус, отнятый ранее за лайки под видео с Путиным

Вместе с Павловым нейтральный статус получили еще несколько российских и белорусских спортсменов. Павлов первый раз получил нейтральный статус в апреле 2024 года, но в начале мая накануне предолимпийской отборочной регаты лишился его за поддержку в социальных сетях президента России Владимира Путина.