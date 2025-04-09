Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каноист Павлов получил нейтральный статус, отнятый ранее за лайки под видео с Путиным

Также нейтральный статус получили еще несколько российских и белорусских спортсменов.

Источник: Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус российскому каноисту Никите Павлову. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Вместе с Павловым нейтральный статус получили еще несколько российских и белорусских спортсменов. Павлов первый раз получил нейтральный статус в апреле 2024 года, но в начале мая накануне предолимпийской отборочной регаты лишился его за поддержку в социальных сетях президента России Владимира Путина.

«Михаил подал заявку на нейтральный статус еще в начале года», — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации каноэ России.

В июне Павлов и Дмитрий Шаров стали победителями Игр БРИКС в каноэ-двойке на дистанции 200 метров. Тогда же спортсмен заявил ТАСС о несогласии с санкциями ICF и рассказал о своем намерении подать повторную заявку на получение нейтрального статуса.

Главным турниром года для российских байдарочников и каноистов станет августовский чемпионат мира в Италии. Июньское первенство Европы в Рачице (Чехия) пройдет без россиян и белорусов из-за отказа властей этого города принимать их.