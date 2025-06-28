ICF в мае-июне присвоила нейтральный статус 39 гребцам из России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Международная федерация каноэ (ICF) за два последних месяца присвоила нейтральный статус 39 российским спортсменам. Об этом свидетельствуют документы ICF, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
В список из 39 человек вошли 37 представителей гребли на байдарках, каноэ, лодках «Дракон», из гребного слалома и SUP, а также два спортсмена-паралимпийца.
Всего за два года Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус почти 450 гребцам из России и Белоруссии.
Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.