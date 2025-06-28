ICF в мае-июне присвоила нейтральный статус 39 гребцам из России

Правление Международной федерации каноэ в апреле 2023 года приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Тогда же ICF создала независимую комиссию для рассмотрения всех заявок от россиян и белорусов, желающих выступать в качестве нейтральных спортсменов.