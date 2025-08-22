Белоруски завоевали бронзу чемпионата мира в байдарке-четверке на 500 м

В финале женских байдарок-четверок на дистанции 500 м наши Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер показали третий результат. Чемпионкам мира из Испании белоруски уступили 0,22 сек., а серебряным призерам из Китая — одну десятую секунды. В борьбе за бронзу наши девушки на 0,18 сек. опередили экипаж из Новой Зеландии.
В этом же виде программы у мужчин Никита Бориков, Владислав Кравец, Владислав Литвинов и Дмитрий Натынчик стали девятыми. На 500-метровке в женской каноэ-двойке Ольга Климова и Ангелина Бардановская остановились в шаге от пьедестала, отстав от тройки на четверть секунды.
Каноист Станислав Савельев занял седьмое место в спринте на 200 м, а Глеб Чеботарев замкнул протокол финала в каноэ-одиночке на дистанции 500 м. Планетарный форум в Италии завершится 24 августа.