Белоруски завоевали бронзу чемпионата мира в байдарке-четверке на 500 м

В финале женских байдарок-четверок на дистанции 500 м наши Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер показали третий результат. Чемпионкам мира из Испании белоруски уступили 0,22 сек., а серебряным призерам из Китая — одну десятую секунды. В борьбе за бронзу наши девушки на 0,18 сек. опередили экипаж из Новой Зеландии.