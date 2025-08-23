Каноистки Трушкина и Неделькина завоевали серебряные медали чемпионата мира

В финале женских каноэ-двоек на 200-метровке второй результат показали Юлия Трушкина и Инна Неделькина, а в заезде мужских каноэ-четверок на 500 метров третье место заняли Илья Верещако, Станислав Савельев, Владислав Полешко и Данила Верещако. За день до окончания планетарного форума в Италии в активе белорусской команды три медали: одно серебро и две бронзы.