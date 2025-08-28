Белорусские гребцы завоевали более десяти наград на старте Кубка Доброй воли

На старте турнира наши гребцы добыли 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Победы в Москве одержали Владислав Кравец (К1, 1000 м), Иван Архипенко (С1, 1000 м, U18), Инна Савчук и Владислава Скриганова (К2, 500 м), Елена Ноздрева (С1, 500 м), Екатерина Секретарева и Юлия Ходько (К2, 500 м, U18), Мария Попичич (С1, 500 м, U18) и Эмиль Абалмасов (К1, 200 м, U18).