Белорусские гребцы завоевали более десяти наград на старте Кубка Доброй воли

На старте турнира наши гребцы добыли 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды. Победы в Москве одержали Владислав Кравец (К1, 1000 м), Иван Архипенко (С1, 1000 м, U18), Инна Савчук и Владислава Скриганова (К2, 500 м), Елена Ноздрева (С1, 500 м), Екатерина Секретарева и Юлия Ходько (К2, 500 м, U18), Мария Попичич (С1, 500 м, U18) и Эмиль Абалмасов (К1, 200 м, U18).
Две серебряные медали взял Даниил Дубинин (С1, 1000 м и С1, 200 м, U21), вторые места заняли Иван Потапенко (С1, 1000 м), Игорь Якшин (К1, 1000 м, U21) и Дмитрий Третьяков (К1, 200 м). Бронзовыми призерами стали Никита Бориков (К1, 1000 м), Ангелина Бардановская (С1, 500 м), а также Алина Свита и Вероника Леонюк (К2, 500 м). Кубок Доброй воли завершится 30 августа.