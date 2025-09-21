World Rowing лишила гребца Кондратьева возможности выступить на чемпионате мира

Чемпионат мира по гребному спорту пройдет в Шанхае с 21 по 28 сентября. В турнире планируют принять участие 10 российских спортсменов. Это Кира Ювченко (одиночка), Мария Жовнер (одиночка легкого веса), Марина Рубцова и Валентина Плаксина, Роман Ломачев и Алексей Воробьев (все — двойка без рулевого), Александр Яковлев и Андрей Потапкин (двойка парная), а также паралимпийцы Анна Пискунова и Антон Воронов, выступающие в смешанной двойке. Запасной — Максим Жевлаченко.