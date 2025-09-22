Российские гребцы приехали в Шанхай без лидеров. Но все равно надеемся на медали

В китайском Шанхае
Без Кондратьева и Ковальского
В последний раз россияне оказывались на подиуме ЧМ в 2019 году. Тогда в Австрии Валентина Жагот и Евгений Борисов победили в паралимпийском классе PR3 Mix2x (спортсмены гребут, используя силу ног, спины и рук), а до серебра добрались Никита Болозин и Максим Телицын в двойке распашной легкого веса (LM2-) и Алексей Чувашев в парагребле PR1 M1x (один спортсмен гребет, используя только силу рук).
В 2020 и 2021 годах ЧМ не проводился из-за пандемии, а в 2022 году наша команда не поехала в чешскую Рачице уже из-за рекомендаций МОК. В 2023-м российские нейтралы выступили на ЧМ в Белграде. Правда, в столицу Сербии отправились всего три российских спортсмена, которые выступали только в одиночном классе. В итоге Алмаз Шарафиев, Кира Ювченко, Александр Вязовкин не смогли пробиться в топ-10. В 2024 году сборная России вновь пропустила ЧМ, который проходил в канадском Сент-Катаринсе. И вот после всех этих невзгод россияне наконец-то смогут выступить на ЧМ довольно представительным составом.
Он был утвержден по итогам чемпионата России, который являлся отборочным стартом. Однако не все победители ЧР смогли добраться до Китая. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) отказалась рассмотреть нейтральный статус Ильи Кондратьева.
«Изначально, когда международная федерация предъявила требования для участия наших спортсменов, мы подали расширенный список атлетов — потенциальных участников соревнований для проверки биографических данных и дополнительного антидопингового тестирования, — отметил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин. — К сожалению, по срокам и близости к ЧМ международная федерация не включила некоторых победителей ЧР в допущенных классах до проверки из-за невозможности закрыть процедурные вопросы, а именно — проверку биографических данных и антидопинговые тестирования, аргументировав слишком сжатыми сроками. В связи с этим было несколько ключевых решений касательно списочного состава команды, который утвердил президиум федерации. В частности, мы не смогли внести в итоговый список Илью Кондратьева, который выиграл мужскую одиночку на ЧР».
Также еще несколько лидеров сборной не попали в итоговый список по спортивным причинам.
«Александр Ковальский из-за проблем со здоровьем на чемпионате страны финишировал с третьим временем, — продолжил Алексей Свирин. — В двойке без рулевого лидерами сезона были Иван Кладов и Илья Иванов, именно они ездили на чемпионат Европы и этап Кубка мира, но на чемпионате России золото взяли Алексей Воробьев и Роман Ломачев. Именно они и будут выступать на ЧМ в Китае».
Готовность к жаре
Для тех, кто все же доехал до Китая, федерация создала максимально комфортные условия. Уже 1 сентября наша команда прибыла в административный центр провинции Чжэцзян по водным видам спорта и могла спокойно подготовиться к ЧМ.
«Мы готовились и ожидали жаркий климат — температура здесь достигает +38 градусов, — рассказал главный тренер команды Александр Зюзин. — Однако мы уже привыкли к таким условиям. С начала сентября мы находились в 280 километрах южнее от места проведения чемпионата мира (в Шанхае температура воздуха в эти дни составит порядка 30 градусов тепла)».
Всего на ЧМ-2025 выступят более 650 спортсменов из 58 стран. Самое большое представительство имеют хозяева (58 спортсменов), а также ведущие страны в этой дисциплине: Великобритания (48), Германия (46), США (44), Румыния (40) и Нидерланды (38).
Отметим, что на последней Олимпиаде медальный зачет выиграли Нидерланды (4 золота, 3 серебра, 1 бронза). Также золотые награды в Париже выиграли сборные Великобритании, Румынии, Новой Зеландии, Ирландия, США, Германии и Хорватии.
Дебютировать на ЧМ-2025 будут две новые дисциплины — смешанная парная двойка и смешанная восьмерка. Награждать победителей и призеров будут не у воды, а в центре Шанхая. Организаторы таким образом хотят привлечь к академической гребле новую аудиторию.
Все гонки будут транслироваться в прямом эфире на worldrowing.com.
Егор Сергеев