Российские гребцы приехали в Шанхай без лидеров. Но все равно надеемся на медали

В 2020 и 2021 годах ЧМ не проводился из-за пандемии, а в 2022 году наша команда не поехала в чешскую Рачице уже из-за рекомендаций МОК. В 2023-м российские нейтралы выступили на ЧМ в Белграде. Правда, в столицу Сербии отправились всего три российских спортсмена, которые выступали только в одиночном классе. В итоге Алмаз Шарафиев, Кира Ювченко, Александр Вязовкин не смогли пробиться в топ-10. В 2024 году сборная России вновь пропустила ЧМ, который проходил в канадском Сент-Катаринсе. И вот после всех этих невзгод россияне наконец-то смогут выступить на ЧМ довольно представительным составом.