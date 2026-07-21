Олимпийский чемпион по академической гребле Олаф Туфте умер в 50 лет

«Туфте был обнаружен без сознания в Туфте-Горд (ферма в Улефоссе) вчера в 15:00. Медицинский персонал оперативно прибыл на место происшествия, Туфте был доставлен вертолетом в больницу. Свидетелей происшествия не было. Подозрения на несчастный случай на производстве отсутствуют», — говорится в заявлении от имени семьи Туфте.