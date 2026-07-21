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Олимпийский чемпион по академической гребле Олаф Туфте умер в 50 лет

Олаф Туфте был первым норвежским спортсменом, выступившим на семи Олимпиадах.

Источник: Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион по академической гребле норвежец Олаф Туфте скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Dagbladet.

«Туфте был обнаружен без сознания в Туфте-Горд (ферма в Улефоссе) вчера в 15:00. Медицинский персонал оперативно прибыл на место происшествия, Туфте был доставлен вертолетом в больницу. Свидетелей происшествия не было. Подозрения на несчастный случай на производстве отсутствуют», — говорится в заявлении от имени семьи Туфте.

Жизнь Туфте спасти не удалось. Он был объявлен мертвым в Национальной больнице в Осло 21 июля.

Туфте был первым норвежским спортсменом, выступившим на семи Олимпиадах (1996−2020). В 2004 и 2008 годах он завоевал золотые медали в соревнованиях одиночек. Также на счету Туфте серебро ОИ-2000 и бронза ОИ-2016 в двойках парных, две золотые медали на чемпионатах мира (2001, 2003) в одиночках.