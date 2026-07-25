Российские гребцы завоевали два золота на ЧЕ среди юниоров и молодежи

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи и юниоров, который проходит в Сегеде (Венгрия).
У юниоров золотую медаль в соревновании байдарок-одиночек на дистанции 1000 метров завоевал россиянин Иван Некрасов. На дистанции 1000 м среди каноэ-одиночек первым стал россиянин Александр Минеев.
В соревновании до 23 лет серебро в заезде байдарок-одиночек на 1000 метров завоевал россиянин Дмитрий Авдеев, на каноэ-двойках на той же дистанции бронзовые медали завоевали россияне Максим Каратаев и Матвей Арсенов.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.