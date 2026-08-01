Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле

В состязаниях женских четверок без рулевого третье место с результатом 6 минут 25,26 секунды заняли Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стала четверка из Великобритании (6.23,03), второе место заняли немки (06.24,65).