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Россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле

В Италии россиянки завоевали бронзу чемпионата Европы по академической гребле.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Россиянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Варесе (Италия).

В состязаниях женских четверок без рулевого третье место с результатом 6 минут 25,26 секунды заняли Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стала четверка из Великобритании (6.23,03), второе место заняли немки (06.24,65).

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.