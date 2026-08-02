Золото в Италии. Россиянка Мария Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле

Победа россиянки оказалась очень уверенной. Хотя старт финального заезда остался за гречанкой Гавриэлой Лиолиу и белоруской Валерией Шендзель — Жовнер преодолела первые 500 метров только с третьим результатом. Но уже на следующем отрезке Мария заметно прибавила и к середине дистанции смогла вырваться в лидеры. Соперницы с ее темпом не справились.