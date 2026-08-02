Золото в Италии. Россиянка Мария Жовнер стала чемпионкой Европы по академической гребле

Россиянка Мария Жовнер выиграла золото чемпионата Европы по академической гребле в итальянском Варезе. 24-летняя спортсменка соревновалась в турнире одиночек легкого веса. Она преодолела дистанцию в 2000 метров за 7 минут 30,47 секунды, обогнав ближайшую преследовательницу более чем на шесть секунд.
«Фантастическое выступление»
Победа россиянки оказалась очень уверенной. Хотя старт финального заезда остался за гречанкой Гавриэлой Лиолиу и белоруской Валерией Шендзель — Жовнер преодолела первые 500 метров только с третьим результатом. Но уже на следующем отрезке Мария заметно прибавила и к середине дистанции смогла вырваться в лидеры. Соперницы с ее темпом не справились.
Наша соотечественница постепенно оторвалась и пересекла финишную черту в полном одиночестве — обошлось без борьбы на последних метрах. Серебряный призер Тоска Кеттлер из Нидерландов уступила россиянке 6,11 секунды, а Лиолиу, оставшаяся с бронзой, — 8,67.
В Олимпийском комитете России отметили победу Жовнер.
«Поздравляем Марию с фантастическим выступлением на чемпионате Европы!» — говорится в сообщении пресс-службы организации.
За два года прошла путь от молодежного золота до взрослого
Мария последовательно приближалась к первой ступени пьедестала. В 2024-м она выиграла одиночку легкого веса на молодежном чемпионате Европы до 23 лет в турецком Эдирне, показав результат 7 минут 49,02 секунды.
Через год Жовнер завоевала бронзу уже на взрослом первенстве в болгарском Пловдиве, улучшив личное время — финишировала за 7.31,76.
«Разница между молодежным первенством и взрослым чемпионатом Европы кардинальная. Мы растем с каждым стартом», — говорила Мария ТАСС.
И теперь спортсменка подтвердила свои слова на практике: справилась еще на 1,29 секунды быстрее и впервые стала взрослой чемпионкой Европы.
Для российских гребцов, которые выступают в нейтральном статусе, награда Жовнер стала второй на ЧЕ — и первой золотой. Накануне Екатерина Жевлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина завоевали бронзу в четверке без рулевого, показав результат 6 минут 25,26 секунды. Они уступили девушкам из Великобритании (6.23,03) и Германии (6.24,65).
Егор Сергеев