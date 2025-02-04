Ирландия победила даже без тренера-чемпиона! Как стартовал Кубок шести наций по регби

В 2024 году Италия в Кубке шести наций дома победила Шотландию со счётом 31:29. В 2025-м уже шотландцы были хозяевами в матче с итальянцами и жаждали отыграться. 1 февраля переполненный эдинбургский «Маррейфилд» увидел первую попытку сборной Шотландии уже на третьей минуте встречи. Счёт открыл капитан команды Рори Дардж. Буквально через пять минут в «зачётке» итальянцев очутился и Хью Джонс. Финн Расселл оба раза был точен при пробитии реализаций. Ровно с середины первого тайма итальянцы стали отыгрываться: два подряд штрафных забил Томмазо Аллан. В первом тайме шотландцы смогли организовать ещё одну попытку, а Аллан — ещё раз точно пробить штрафной. После всего этого на перерыв сборная Шотландии ушла с весьма комфортным преимуществом в 10 очков — 19:9.