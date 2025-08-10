«Енисей-СТМ» одержал пятую победу подряд в чемпионате России по регби, обыграв «Локомотив»

Красноярский «Енисей-СТМ» одержал победу над пензенским «Локомотивом» в матче 9-го тура чемпионата России по регби. Встреча в Пензе завершилась со счётом 48:20 (24:20) в пользу гостей.
«Енисей-СТМ» занимает первое место в таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Команда из Красноярска выиграла пять матчей подряд в национальном первенстве. «Локомотив» идёт пятым с 23 очками.
В следующем туре 17 августа «Енисей-СТМ» в гостях проведёт красноярское дерби с «Красным Яром», «Локомотив» днём ранее на выезде встретится с московской «Славой».
«Енисей-СТМ» — действующий чемпион и обладатель Кубка России по регби.