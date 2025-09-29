Неожиданность в полуфинале ЧР по регби: «Енисей» уступил дебютантам из «Динамо»

После перерыва страсти на поле вспыхнули с новой силой. Дублем отметились и Голосницкий, и Елгин, причём им на это потребовалось каких-то три минуты после начала второго тайма. Кажется, что главному арбитру Алексею Куликову в этой встрече было сложнее, чем самим регбистам. Много остановок, спорных моментов, разговоров и тяжёлых решений. На 53-й минуте Куликов, например, удалил Ульриха Стендера на 10 минут. Фауч забил со штрафного, и эти очки стали для «Динамо» победными. Стендер, будто извиняясь за удаление, занёс попытку после возвращения, однако этого было мало — 24:25.