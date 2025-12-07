Ричмонд
Кубок чемпионов по регби. «Сексьон Палуаз» сыграет с «Нортгемптоном», «Тулуза» против «Шаркс» и другие матчи

С 5 по 7 декабря проходит первый тур Кубка чемпионов по регби.

Источник: Спортс"

Кубок чемпионов по регби.

Групповой этап.

1-й тур.

Группа 1.

5 декабря.

Сэйл Шаркс (Англия) — Глазго (Шотландия) — 21:26 (14:12).

6 декабря.

Сарацины (Англия) — Клермон (Франция) — 47:10 (26:0).

7 декабря.

Тулуза (Франция) — Шаркс (ЮАР) — 18.15.

Положение в группе: Сарацины — 5 очков (1 игра), Глазго — 5 (1), Сэйл Шаркс — 1 (1), Клермон — 0 (1), Тулуза — 0 (0), Шаркс — 0 (0).

Группа 2.

6 декабря.

Бат (Англия) — Манстер (Ирландия) — 40:14 (35:14).

7 декабря.

Глостер (Англия) — Кастр (Франция) — 18.15.

Эдинбург (Шотландия) — Тулон (Франция) — 20.30.

Положение в группе: Бат — 5 (1), Манстер (Ирландия) — 0 (1), Глостер — 0 (0), Кастр — 0 (0), Эдинбург — 0 (0), Тулон — 0 (0).

Группа 3.

5 декабря.

Авирон Байонн (Франция) — Стормерс (ЮАР) — 17:26 (5:16).

6 декабря.

Ленстер (Ирландия) — Арлекины (Англия) — 45:28 (24:14).

Ла-Рошель (Франция) — Лестер (Англия) — 39:20 (17:13).

Положение в группе: Ла-Рошель — 5 (1), Ленстер — 5 (1), Стормерс — 4 (1), Арлекины — 1 (1), Авирон Байонн — 0 (1), Лестер — 0 (1).

Группа 4.

6 декабря.

Скарлетс (Уэльс) — Бристоль (Англия) — 16:17 (10:12).

Буллс (ЮАР) — Бордо (Франция) — 33:46 (33:22).

7 декабря.

Сексьон Палуаз (Франция) — Нортгемптон (Англия) — 16.00.

Положение в группе: Бордо — 5 (1), Бристоль — 4 (1), Скарлетс — 1 (1), Буллс — 1 (1), Сексьон Палуаз — 0 (0), Нортгемптон — 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.