Россиянин впервые с 2018 года завоевал медаль на ЧМ по пулевой стрельбе

Российский спортсмен завоевал первую награду на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире.
Антон Аристархов занял третье место в соревнованиях по стрельбе из пистолета с 50 м. Он набрал 556 очков.
Золото завоевал Равиндел Сингх из Индии (569 очков), вторым стал южнокореец Ким Чон Ён (556).
Турнир в Каире продлится до 18 ноября. Российские спортсмены выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Последний раз российские стрелки участвовали в чемпионате мира в 2018 году в южнокорейском Чханвоне, где заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав восемь золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых наград.