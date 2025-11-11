Стали известны первые победители финала Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

Участие в финале принимают лучшие спортсмены по итогам предыдущих этапов турнира. В первый соревновательный день мужчины и женщины разыграли медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Победу среди девушек одержала Елизавета Цыдик, серебро и бронзу завоевали Таисия Палюшик и Анастасия Сикан. У парней лучшим стал Илья Чергейко, второй и третий результаты показали Владимир Чернов и Александр Качевский.
12 ноября спортсмены определят сильнейших в стрельбе из пистолета среди смешанных пар, а также в стрельбе из пневматической винтовки. В четверг состоятся финалы в стрельбе из винтовки в миксте и в стрельбе из малокалиберного пистолета. Программу Кубка страны в Минске 14 ноября завершат соревнования в стрельбе из пневматического пистолета.
Параллельно в Каире проходит чемпионат мира по пулевой стрельбе, на котором выступают восемь представителей белорусской команды. В упражнении МП-6 Александра Петрова заняла 7-е место, Любовь Яскевич стала 10-й, Зоя Дасько — 15-й. В этом же виде программы у мужчин наши Юрий Кравцов, Владислав Демеш и Иван Казак вошли в топ-25. Планетарный форум в столице Египта продлится по 18 ноября.