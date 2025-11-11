Стали известны первые победители финала Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

Участие в финале принимают лучшие спортсмены по итогам предыдущих этапов турнира. В первый соревновательный день мужчины и женщины разыграли медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Победу среди девушек одержала Елизавета Цыдик, серебро и бронзу завоевали Таисия Палюшик и Анастасия Сикан. У парней лучшим стал Илья Чергейко, второй и третий результаты показали Владимир Чернов и Александр Качевский.