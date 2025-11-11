Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны первые победители финала Кубка Беларуси по пулевой стрельбе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко стартовал финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе 2025 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Участие в финале принимают лучшие спортсмены по итогам предыдущих этапов турнира. В первый соревновательный день мужчины и женщины разыграли медали в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 метров. Победу среди девушек одержала Елизавета Цыдик, серебро и бронзу завоевали Таисия Палюшик и Анастасия Сикан. У парней лучшим стал Илья Чергейко, второй и третий результаты показали Владимир Чернов и Александр Качевский.

12 ноября спортсмены определят сильнейших в стрельбе из пистолета среди смешанных пар, а также в стрельбе из пневматической винтовки. В четверг состоятся финалы в стрельбе из винтовки в миксте и в стрельбе из малокалиберного пистолета. Программу Кубка страны в Минске 14 ноября завершат соревнования в стрельбе из пневматического пистолета.

Параллельно в Каире проходит чемпионат мира по пулевой стрельбе, на котором выступают восемь представителей белорусской команды. В упражнении МП-6 Александра Петрова заняла 7-е место, Любовь Яскевич стала 10-й, Зоя Дасько — 15-й. В этом же виде программы у мужчин наши Юрий Кравцов, Владислав Демеш и Иван Казак вошли в топ-25. Планетарный форум в столице Египта продлится по 18 ноября.