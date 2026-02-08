Ричмонд
Российские юниоры победили в трех дисциплинах на ЧЕ по стрельбе

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российские спортсмены в субботу завоевали золото в трех дисциплинах на юниорском чемпионате Европы по стрельбе, который проходит в болгарском Бургасе.

Источник: Спорт РИА Новости

В стрельбе из пневматической винтовки (трио) среди спортсменов до 16 лет лучшими стали Ева Мелентьева, Майя Пономарева и Таисья Тихомирова. В аналогичной дисциплине до 18 лет победили Елена Кретинина, Мария Круглова и Лидия Васильева.

В смешанных парах до 18 лет в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров победили Эвелина Шеина и Тихон Галыгин. В стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (трио) среди юниоров до 18 лет серебро завоевали Николай Яковлев, Егор Пелевин и Иван Колесник.

Чемпионат Европы завершится 9 февраля.