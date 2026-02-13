Ричмонд
Российские юниоры завоевали медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года

Российские юниоры завоевали две медали в третий день ЧЕ по стрельбе до 21 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали медали в двух дисциплинах в третий день юниорского чемпионата Европы по стрельбе среди спортсменов до 21 года, который проходит в болгарском Бургасе.

Виктория Холодная, Ясмина Мухтарова, Юлия Третьякова стали чемпионками в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м (трио). В матче за золото они победили белорусок.

У юношей в аналогичной дисциплине бронзу завоевали Владислав Макаров, Ислам Шамсутдинов и Артем Анисов, победив в матче за третье место украинцев.

Чемпионат Европы завершится 14 февраля.