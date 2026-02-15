На чемпионате Европы по стрельбе из лука в Болгарии выступят 23 россиянина

«В заявку на чемпионат Европы вошло 23 российских спортсмена, которые будут выступать на турнире в нейтральном статусе, — рассказал он ТАСС. — Большинство заявленных — это юниоры (14 человек), которые будут выступать также и в командных соревнованиях. Взрослым спортсменам пока разрешено выступать только в личных состязаниях».