На чемпионате Европы по стрельбе из лука в Болгарии выступят 23 россиянина

Президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов сообщил, что в чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении примут участие 23 российских спортсмена.

Источник: AP 2024

Он пройдет с 16 по 21 февраля в болгарском Пловдиве.

«В заявку на чемпионат Европы вошло 23 российских спортсмена, которые будут выступать на турнире в нейтральном статусе, — рассказал он ТАСС. — Большинство заявленных — это юниоры (14 человек), которые будут выступать также и в командных соревнованиях. Взрослым спортсменам пока разрешено выступать только в личных состязаниях».

В прошлом году на чемпионате Европы в Турции российские спортсмены завоевали две золотые и две бронзовые награды, заняв третье место в неофициальном медальном зачете.