Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване

Аристархов первенствовал в упражнении «Соло, пистолет пневматический, 10 м». В финале он одержал победу над представителем Германии Паулем Фрелихом со счетом 15:14. Третье место занял чех Павел Шейбал.
Ранее на турнире Аристархов также завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.
Соревнования завершатся 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.