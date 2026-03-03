Москва
Россиянин завоевал второе золото на ЧЕ по стрельбе в Ереване

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россиянин Антон Аристархов второй раз стал победителем чемпионата Европы по стрельбе, который проходит в Ереване.

Источник: Спорт РИА Новости

Аристархов первенствовал в упражнении «Соло, пистолет пневматический, 10 м». В финале он одержал победу над представителем Германии Паулем Фрелихом со счетом 15:14. Третье место занял чех Павел Шейбал.

Ранее на турнире Аристархов также завоевал золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Соревнования завершатся 4 марта. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.