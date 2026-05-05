Казахстанка повторила мировой рекорд и завоевала золото Кубка мира по стрельбе

Во второй соревновательный день лидер сборной Казахстана Асем Орынбай отметилась завоеванной медалью. Спортсменка стала лучшей в дисциплине скит. В финальном выступлении Орынбай показала результат в 33 балла, что является повторением мирового рекорда.