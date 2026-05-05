Казахстанка повторила мировой рекорд и завоевала золото Кубка мира по стрельбе

Представительница национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай стала чемпионкой домашнего этапа Кубка мира, передает NUR.KZ.

Источник: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова 4 мая стартовал этап Кубка мира по стендовой стрельбе.

Во второй соревновательный день лидер сборной Казахстана Асем Орынбай отметилась завоеванной медалью. Спортсменка стала лучшей в дисциплине скит. В финальном выступлении Орынбай показала результат в 33 балла, что является повторением мирового рекорда.

Серебряная медаль досталась представительнице Китая Итин Цзян, которая набрала 30 очков. Третьей на подиуме стала итальянская спортсменка Мартина Бартоломей. В активе которой 27 баллов.

Этап Кубка мира по стендовой стрельбе продлится до 11 мая.