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Россиянин завоевал бронзу Кубка мира по пулевой стрельбе

Россиянин Матвей Потапов завоевал бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Россиянин Матвей Потапов стал бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в китайском Ханчжоу.

Потапов стал третьим в финале олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» среди мужчин, суммарно набрав 349,9 балла. Второе место занял представитель Венгрии Иштван Пени (361,7), а первым стал китаец Чанхун Чжан, который набрал 363 балла и обновил мировой рекорд в дисциплине.

Турнир завершится 29 июля. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.