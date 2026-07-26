Россиянин завоевал бронзу Кубка мира по пулевой стрельбе

Потапов стал третьим в финале олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» среди мужчин, суммарно набрав 349,9 балла. Второе место занял представитель Венгрии Иштван Пени (361,7), а первым стал китаец Чанхун Чжан, который набрал 363 балла и обновил мировой рекорд в дисциплине.