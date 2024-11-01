Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские конькобежцы завоевали два серебра во второй день I этапа Кубка России

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали очередные медали I этапа Кубка России по конькобежному спорту, который проходит в конькобежном центре «Коломна», сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Источник: НОК Белоруссии

На дистанции 1000 метров у женщин на подиум поднялись сразу две представительницы Беларуси: второе место с результатом 1 мин. 15,59 сек. заняла Екатерина Гагиева, третье время дня показала Анна Доморацкая (1:16,38 сек.). Победу одержала Дарья Качанова из Нижегородской области (1:15,28). В аналогичном виде программы у мужчин серебро выиграл Игнат Головатюк — лидер нашей спринтерской команды уступил только многократному чемпиону мира Павлу Кулижникову из Краснодарского края.

Таким образом, после двух дней соревнований в Коломне в активе белорусских спортсменов семь медалей (3−3−1). Накануне наши конькобежцы были сильнейшими в мужском и женском командном спринтах, а Анна Доморацкая завоевала золото на 500-метровке. Первый этап Кубка России по конькобежному спорту завершится завтра — в программе субботы забеги на полторы тысячи метров и масс-старты.