«Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе

— Мне сделали предложение попробовать. Так как мне было скучно, хотелось какого-то вызова, то я согласился. А дальше все люди вокруг сказали, что лезвия плохие и у меня на них ничего не получится. Сказали даже, что я на них не смогу сделать круг быстрее 25 секунд. Меня это очень замотивировало, сказал, что докажу всем: это возможно — быстро бегать на российских лезвиях. И практика показывает, что это так — сегодня получилось на 1500 взять серебро, показать результат 1.47,2. Да, это небыстро, но и я не специалист данной дистанции. Да, на 500 метров на чемпионате я показал 35,1, но это, повторюсь, была всего четвертая «пятисотка» за сезон. Пока не хватает соревнований, итоги можно будет подводить, когда разбегаюсь.