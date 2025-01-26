Итальянский конькобежец Гьотто установил мировой рекорд на дистанции 10 000 м

ОТТАВА, 26 января. /ТАСС/. Итальянец Давиде Гьотто установил мировой рекорд в забеге на 10 000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Соревнования проходят в Калгари (Канада).
Гьотто показал результат 12 минут 25,69 секунды и занял первое место. Вторым стал чех Методей Йилек (+12,12), третьим — норвежец Санлер Эйтрем (+12,35). Ранее в октябре 2024 года Гьотто преодолел дистанцию 10 000 м за 12 минут 26,30 секунды, пробежав быстрее мирового рекорда, который был установлен шведом Нильсом ван дер Пулом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (12.30,74). Однако тот результат итальянского конькобежца не зарегистрировали, поскольку на соревновании не было допинг-контроля и официальных представителей Международного союза конькобежцев.
Гьотто 31 год, он является бронзовым призером Олимпиады 2022 года. Также на его счету три золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.