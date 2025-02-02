В Москве 15 февраля пройдет фестиваль конькобежного спорта

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Фестиваль конькобежного спорта пройдет 15 февраля на ВДНХ в Москве, для участников подготовлена объемная программа, включающая в себя соревнования, конкурсы, лотерею, викторины и концерт, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.