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В Москве 15 февраля пройдет фестиваль конькобежного спорта

На ВДНХ 15 февраля пройдет фестиваль конькобежного спорта.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Фестиваль конькобежного спорта пройдет 15 февраля на ВДНХ в Москве, для участников подготовлена объемная программа, включающая в себя соревнования, конкурсы, лотерею, викторины и концерт, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Пятнадцатого февраля на катке ВДНХ пройдет фестиваль конькобежного спорта “Московские молнии”. Мероприятие состоится в рамках проекта “Зима в Москве”. Для участников подготовили насыщенную программу, которая включает соревнования, конкурсы, лотерею, викторины на спортивную тематику и концерт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа фестиваля начнется в 11.00 мск, каждый участник получит памятный сувенир, а победители — призы и подарки.