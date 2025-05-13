Тринадцать белорусских спортсменов допущены ISU к олимпийскому отбору

В конце минувшего года ISU разрешил Белорусскому союзу конькобежцев выдвинуть по одному спортсмену на каждой дистанции в конькобежном спорте, а также по одному мужчине и женщине в шорт‑треке и фигурном катании, в том числе в парном катании и танцах на льду. Сегодня ISU представил список выполнивших условия нейтральности атлетов, в который вошли 13 спортсменов из Беларуси.