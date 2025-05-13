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Тринадцать белорусских спортсменов допущены ISU к олимпийскому отбору

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) обнародовал окончательный список спортсменов, допущенных к квалификационным стартам на Зимние Олимпийские игры 2026 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В конце минувшего года ISU разрешил Белорусскому союзу конькобежцев выдвинуть по одному спортсмену на каждой дистанции в конькобежном спорте, а также по одному мужчине и женщине в шорт‑треке и фигурном катании, в том числе в парном катании и танцах на льду. Сегодня ISU представил список выполнивших условия нейтральности атлетов, в который вошли 13 спортсменов из Беларуси.

Среди шорт-трекистов отобраны Никита Мигдалев и Яна Домбровская, к квалификации конькобежцев допущены Егор Доморацкий, Евгений Болгов, Виктор Руденко, Марина Зуева и Екатерина Гагиева, лидеров национальной команды Игната Головатюка и Анны Доморацкой в списке нет. В танцах на льду будут представлены Виктория Пласконная и Владислав Сытик, в одиночном катании — Виктория Сафонова, Анастасия Сидоренко, Василий Бараховский и Евгений Пузанов (двое основных + два резервиста).

Олимпийские квалификационные соревнования по фигурному катанию пройдут в сентябре в Пекине. Отбор на Игры в шорт-треке будет осуществляться на этапах Мирового тура в Монреале, Солт-Лейк-Сити, Гданьске и Дордрехте, которые состоятся в период с 16 октября по 30 ноября. Лицензионными для конькобежцев станут этапы Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, Калгари, Херенвене и Хамаре с 14 ноября по 14 декабря.