Конькобежцы РФ получили визы США и Канады для участия в отборе к Играм

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские конькобежцы получили визы в США и Канады для выступления на отборочных соревнованиях на Олимпиаду 2026 года. Об этом ТАСС сообщили в Союзе конькобежцев России.
«Все спортсмены получили визы в США и Канаду для выступления в отборе», — сказал собеседник агентства.
Право на участие в отборе на Олимпиаду получили конькобежцы Алиса Беккер, Анастасия Григорьева, Ирина Сальникова, Александра Саютина, Анастасия Семенова, Ксения Коржова, Даниил Найденышев, Иван Фруктов и шорт-трекисты Анастасия Жеганова, Алена Крылова, Анна Матвеева, Анна Овчинникова, Елена Серегина, Анна Уразова, Петр Котмаков, Даниил Николаев, Иван Посашков и Илларион Саболдашев.
В США и Канаде выступят Саютина, Коржова и Семенова. Сальникова отправится в США и Канаду в качестве запасной.
Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21−23 ноября), нидерландском Херенвене (5−7 декабря) и норвежском Хамаре (12−14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.