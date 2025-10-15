Конькобежцы РФ получили визы США и Канады для участия в отборе к Играм

Отборочные для россиян этапы Кубка мира по конькобежному спорту пройдут в американском Солт-Лейк-Сити (с 14 по 16 ноября), канадском Калгари (21−23 ноября), нидерландском Херенвене (5−7 декабря) и норвежском Хамаре (12−14 декабря). Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии.