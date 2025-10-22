«Нет сомнений, что два спортсмена попали в требуемый результат». Наши шорт-трекисты будут на Олимпиаде

У меня нет сомнений, что по результатам двух этапов Даниил Николаев и Алена Крылова попали в требуемый результат для завоевания квот на Олимпиаду. Дальше — поживем и увидим, кто из четверых поедет. Из четверых, потому что Анна Матвеева, к сожалению, за бортом. Имею в виду, что она пока не приблизилась к задаче-минимум — не попадает в число 32 на своей дистанции. Поэтому будем смотреть, кто из четверых окажется лучше на своей дистанции, чтобы иметь право поехать на Олимпийские игры. Думаю, что все у нас должно получится.