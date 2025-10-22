«Нет сомнений, что два спортсмена попали в требуемый результат». Наши шорт-трекисты будут на Олимпиаде

Шорт-трекисты преодолели половину пути в отборе на Олимпиаду. Квалификация состоит из четырех этапов Мирового тура. Два состоялись в канадском Монреале, дальше отбор продолжится в польском Гданьске (20−23 ноября) и нидерландском Дордрехте (27−30 ноября). О том, как для нас сложились североамериканские старты, «СЭ» поговорил с главой Союза конькобежцев России Николаем Гуляевым.
Россия будет представлена в шорт-треке на Олимпиаде
— Прошли два отборочных этапа Мирового тура из четырех. Насколько наши спортсмены справились с задачей?
— В целом, конечно, доволен. Ни для кого не секрет, что у нас пять человек допущены в нейтральном статусе. Все пятеро могут завоевать квоту на своих дистанциях. Но на Олимпиаду поедут все равно два человека — один мальчик и одна девочка. Поэтому на данном этапе со своей поставленной задачей справились. Дальше ждем официального подтверждения ISU, кто на каком месте находится. Потому что самостоятельно высчитать это нереально.
У меня нет сомнений, что по результатам двух этапов Даниил Николаев и Алена Крылова попали в требуемый результат для завоевания квот на Олимпиаду. Дальше — поживем и увидим, кто из четверых поедет. Из четверых, потому что Анна Матвеева, к сожалению, за бортом. Имею в виду, что она пока не приблизилась к задаче-минимум — не попадает в число 32 на своей дистанции. Поэтому будем смотреть, кто из четверых окажется лучше на своей дистанции, чтобы иметь право поехать на Олимпийские игры. Думаю, что все у нас должно получится.
— Можете объяснить момент про одного мужчину и одну женщину?
— Объяснить не могу. Могу прокомментировать эту историю. Это не наша придумка, а правило ISU, которое так работает. (Причиной квоты 1+1 является недопуск нашей команды к эстафетам. Согласно правилам отбора, для НОК, не прошедших квалификацию на эстафеты, будут распределены квоты для соответствующего пола согласно их стартовым местам, назначенным на индивидуальных дистанциях для этого пола. Количество квот не может превышать наибольшее количество стартовых мест на любой из индивидуальных дистанций для соответствующего пола. — Прим. «СЭ».).
— Если Елена Серегина и Иван Посашков, как и Даниил Николаев с Аленой Крыловой, зарабатывают квоты, то как будет определяться, кто из них поедет на Олимпиаду?
— Давайте мы доживем до окончания четвертого этапа Кубка мира. Как уже сказал ранее, посмотрим, кто и как выступит на своих дистанциях и что в конечном итоге выдаст нам ISU. А они нам пришлют квоты и наши позиции. Это будет в середине декабря. Поэтому ждать осталось недолго. Ждем до середины декабря, а дальше вы всё сами узнаете.
— Две квоты по предварительным нормативам есть, верно?
— И Посашков, по нашим подсчетам, пока проходит. И Серегина еще может зацепиться. ISU пока не давал рейтинг после первых двух этапов. Ждем официальной информации. Они там считают по-своему.
— То есть можно не переживать? Максимальное количество из двух человек поедет на Олимпиаду?
— Думаю, что все должно получится. Россия, пусть и в нейтральном статусе, будет представлена в шорт-треке на Олимпийских играх в Милане.
Отношение к нам международных коллег более чем лояльное
— На месте в Канаде никаких проблем не возникло?
— Слава богу, нет. Мы ждали всего. Были готовы ко всему. Соревнования прошли тихо, мирно, спокойно. Никаких эксцессов не возникало.
— Вы рассказывали, что шенгенской визы у спортсменов нет. Могут возникнуть проблемы с въездом на этап в Польшу? Ведь были случаи с нашими теннисистками, когда их разворачивали в аэропорту в этой стране.
— Знаете, все возможно. Для этих целей мы попросили письмо поддержки в польской федерации и Международном союзе конькобежцев. Такие письма у нас есть. Отношение к нам от международных коллег более чем лояльное. Поэтому надеюсь, что ничего экстраординарного не произойдет. Тем более мы будем въезжать в Польшу из страны Шенгенской зоны.
— Есть ли хотя бы малейшие шансы, что лидеры в шорт-треке и конькобежном спорте, которые не получили нейтральный статус, успеют его заработать и выступить в отборе?
— Это физически невозможно, потому что нужно быть лучшим после четырех этапов в шорт-треке. Из этих четырех этапов берут три лучших результата. Поэтому речи о том, что будет допущен кто-то другой, вообще не идет. Те спортсмены, которые получили одобрение ISU, и задействованы в отборе.
— И в конькобежном спорте тоже не изменить?
— Да. Ребята уже 31 октября вылетают на первый этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, оттуда в Калгари. Затем будут этапы в нидерландском Херенвене и норвежском Хамаре.
— Какова готовность конькобежцев перед североамериканскими этапами? На что можем рассчитывать?
— Прогнозы — дело неблагодарное. Ребята тренируются. Мы надеемся на лучшее. Результаты первых стартов не особо впечатляют, но и не дают поводов для огорчения и пессимизма. Это спорт. Думаю, наша основная задача — завоевать лицензию и поехать на Олимпийские игры, пусть и в нейтральном статусе.
Михаил Кузнецов