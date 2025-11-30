Российские шорт-трекисты завоевали две квоты на участие в Олимпиаде 2026 года

По итогам квалификации, которая проходила в рамках Мирового тура и завершилась 30 ноября, россияне завоевали квоты на дистанциях 1 000 м и 1 500 м у мужчин и на дистанциях 500 м и 1 000 м у женщин. Квоты не являются именными, на Олимпийских играх у россиян смогут выступить один мужчина и одна женщина.