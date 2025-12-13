Конькобежка Зуева прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года

В общем зачете Кубка мира в стайерских дисциплинах Зуева набрала 115 очков и заняла 13-е место — лицензии на Игры-2026 на дистанции 3000 м получили 15 сильнейших спортсменок из 68. Кроме того, Марина прошла отбор и на дистанции 5000 м: результат белоруски на предыдущем этапе в Херенвене стал одним из лучших среди девушек, которые не квалифицировались по баллам напрямую (для этого требовалось попасть в топ-9 генеральной классификации).