Конькобежка Зуева прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года

Квалификационными стартами на Олимпиаду для конькобежцев являлись четыре этапа Кубка мира. 13 декабря на этапе в норвежском Хамаре Зуева выступила на дистанции 3000 м. Белоруска показала время 4 мин. 06,31 сек. и расположилась на восьмой строчке в элитном дивизионе А. Победу с результатом 4:00,95 одержала Марейке Груневауд из Нидерландов.
В общем зачете Кубка мира в стайерских дисциплинах Зуева набрала 115 очков и заняла 13-е место — лицензии на Игры-2026 на дистанции 3000 м получили 15 сильнейших спортсменок из 68. Кроме того, Марина прошла отбор и на дистанции 5000 м: результат белоруски на предыдущем этапе в Херенвене стал одним из лучших среди девушек, которые не квалифицировались по баллам напрямую (для этого требовалось попасть в топ-9 генеральной классификации).
Марина Зуева является двукратной чемпионкой Универсиады 2017 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года. У белорусской конькобежки уже есть опыт участия на Олимпиадах: на Играх-2018 в Пхенчхане наша спортсменка была 7-й на дистанции 5000 м и 11-й на 3000 м, а в 2022 году в Пекине занимала 9-ю (5000 м) и 16-ю (3000 м) позиции.