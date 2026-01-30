Белорусские конькобежцы завоевали два «золота» на чемпионате России

Этот успех стал продолжением удачного выступления белорусских конькобежцев на чемпионате России в Коломне в декабре 2025 года, где они завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу». Тогда золотыми призерами стали Анна Доморацкая (на дистанции 500 м среди женщин) и Виктор Руденко (на дистанции 1500 м среди мужчин).