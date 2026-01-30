Белорусские конькобежцы завоевали два «золота» на чемпионате России

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусские конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Доморацкая заняли первые места на чемпионате России в Иркутске, показав лучшие результаты в спринтерском многоборье, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Двухдневные соревнования по конькобежному спорту стартовали 29 января в Иркутске, на льду спорткомплекса «Байкал».
Соревнования спринтеров прошли в четверг и в пятницу, спортсмены по два раза состязались в скорости на дистанциях 500 и 1000 м.
«Конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Доморацкая стали лучшими на чемпионате России», — говорится в сообщении.
Головатюк одержал победу в мужской категории, опередив Виктора Муштакова из Алтайского края. Он также установил рекорд иркутского катка на дистанции 1000 метров, показав время 1 мин. 09,28 сек.
В свою очередь, Доморацкая набрала 156 баллов за четыре забега и забрала «золото» в женском спринтерском многоборье, опередив олимпийскую призерку Ангелину Голикову почти на два очка.
На чемпионате также разыгрываются награды в классическом многоборье, которые будут определены позже.
Этот успех стал продолжением удачного выступления белорусских конькобежцев на чемпионате России в Коломне в декабре 2025 года, где они завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу». Тогда золотыми призерами стали Анна Доморацкая (на дистанции 500 м среди женщин) и Виктор Руденко (на дистанции 1500 м среди мужчин).
Серебро завоевали Никита Мигдалев, Евгений Гагиев и Игнат Головатюк в командном спринте среди мужчин. Бронзовым призером на дистанции 5000 м среди женщин стала Полина Сивец.