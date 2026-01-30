Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские конькобежцы завоевали два «золота» на чемпионате России

Соревнования по конькобежному спорту проходят в Иркутске — уже определены чемпионы России в спринтерском многоборье.

Источник: Telegram / Министерство спорта и туризма Республики Беларусь

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Белорусские конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Доморацкая заняли первые места на чемпионате России в Иркутске, показав лучшие результаты в спринтерском многоборье, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Двухдневные соревнования по конькобежному спорту стартовали 29 января в Иркутске, на льду спорткомплекса «Байкал».

Соревнования спринтеров прошли в четверг и в пятницу, спортсмены по два раза состязались в скорости на дистанциях 500 и 1000 м.

«Конькобежцы Игнат Головатюк и Анна Доморацкая стали лучшими на чемпионате России», — говорится в сообщении.

Головатюк одержал победу в мужской категории, опередив Виктора Муштакова из Алтайского края. Он также установил рекорд иркутского катка на дистанции 1000 метров, показав время 1 мин. 09,28 сек.

В свою очередь, Доморацкая набрала 156 баллов за четыре забега и забрала «золото» в женском спринтерском многоборье, опередив олимпийскую призерку Ангелину Голикову почти на два очка.

На чемпионате также разыгрываются награды в классическом многоборье, которые будут определены позже.

Этот успех стал продолжением удачного выступления белорусских конькобежцев на чемпионате России в Коломне в декабре 2025 года, где они завоевали два «золота», «серебро» и «бронзу». Тогда золотыми призерами стали Анна Доморацкая (на дистанции 500 м среди женщин) и Виктор Руденко (на дистанции 1500 м среди мужчин).

Серебро завоевали Никита Мигдалев, Евгений Гагиев и Игнат Головатюк в командном спринте среди мужчин. Бронзовым призером на дистанции 5000 м среди женщин стала Полина Сивец.