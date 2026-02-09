Невеста блогера Джейка Пола выиграла золото Игр с олимпийским рекордом

Лердам прилетела на Игры в Италию на частном самолете, украшенном оранжевой гирляндой с олимпийскими кольцами и ее именем. В комментарии к посту с фотографиями из самолета жених конькобежки, блогер и боксер Джейк Пол написал: «Время блистать».