Невеста блогера Джейка Пола выиграла золото Игр с олимпийским рекордом

Лердам, вице-чемпионка Олимпиады-2022 на этой дистанции, выиграла с результатом 1 минута 12,31 секунды, установив олимпийский рекорд.
Серебро у голландки Фемке Кок (1.12,59), третьей стала победительница пекинских Игр в этой дисциплине олимпийская чемпионка 2022 года на этой дистанции японка Михо Такаги (1.13,95).
Лердам прилетела на Игры в Италию на частном самолете, украшенном оранжевой гирляндой с олимпийскими кольцами и ее именем. В комментарии к посту с фотографиями из самолета жених конькобежки, блогер и боксер Джейк Пол написал: «Время блистать».
Лердам и Пол объявили о помолвке в марте 2025 года.
На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.
Ранее в этом году Лердам летала на частном самолете и на этап Кубка мира в Германии.