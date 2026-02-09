Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невеста блогера Джейка Пола выиграла золото Игр с олимпийским рекордом

Голландская конькобежка Ютта Лердам победила на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Getty Images

Лердам, вице-чемпионка Олимпиады-2022 на этой дистанции, выиграла с результатом 1 минута 12,31 секунды, установив олимпийский рекорд.

Серебро у голландки Фемке Кок (1.12,59), третьей стала победительница пекинских Игр в этой дисциплине олимпийская чемпионка 2022 года на этой дистанции японка Михо Такаги (1.13,95).

Лердам прилетела на Игры в Италию на частном самолете, украшенном оранжевой гирляндой с олимпийскими кольцами и ее именем. В комментарии к посту с фотографиями из самолета жених конькобежки, блогер и боксер Джейк Пол написал: «Время блистать».

Лердам и Пол объявили о помолвке в марте 2025 года.

На счету Лердам семь золотых медалей чемпионатов мира и шесть — чемпионатов Европы.

Ранее в этом году Лердам летала на частном самолете и на этап Кубка мира в Германии.