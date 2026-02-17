Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.