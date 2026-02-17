Лердам получила более миллиона долларов за демонстрацию бюстгальтера на ОИ

Лердам стала чемпионкой Олимпийских игр в Италии на дистанции 1000 метров, а также завоевала серебряную медаль на дистанции 500 метров.
После завоевания золотой медали невеста блогера Джейка Пола расстегнула гоночный костюм, чтобы продемонстрировать белое нижнее белье Nike. Фотография попала на страницы газет и сайтов по всему миру, а также была представлена 298 миллионам подписчиков Nike в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Что касается Nike, я подозреваю, что речь идет о сумме более миллиона», — сказала де Лат.
Лердам 27 лет. В 2022 году она завоевала серебро Игр в Пекине на дистанции 1000 м. Также в активе нидерландской спортсменки пять побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях и титул чемпионки мира в спринтерском многоборье.