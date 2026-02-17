Итальянские конькобежцы выиграли командную гонку преследования на Олимпиаде

Спортсмены показали результат 3 минуты 39,20 секунды. Второе место заняли Итан Сепуран, Эмери Леман и Кейси Доусон из США (3 минуты 43,71 секунды). Третьими стали китайцы Лю Ханьбинь, У Юй и Ли Вэньхао (3.41,38), победившие в гонке за бронзу нидерландцев.