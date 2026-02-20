Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голландская конькобежка выиграла на дистанции 1500 м на Олимпиаде

Голландская конькобежка Антуанетта Де Йонг завоевала золото на дистанции 1500 м на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: РИА "Новости"

Ее результат составил 1 минуту 54,09 секунды.

Второе время показала норвежка Рагне Виклунн (1.54,15), бронза досталась канадке Валери Мальте (1.54,40).

Де Йонг является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года и 2022 года, а также серебряным олимпийским призером 2018 года.

Виклунн ранее взяла серебро в Милане на дистанции 3000 м и бронзу на дистанции 5000 м.

Мальте ранее завоевала бронзовую медаль в забеге на 3000 м. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года по шорт-треку в эстафете и чемпионкой Игр-2022 в командной гонке.

Россиянка Елизавета Голубева, выступающая за Казахстан, заняла седьмое место. В июле 2023 года она объявила о смене гражданства. На ее счету шесть бронзовых медалей на чемпионатах мира, золото, серебро и две бронзы на чемпионатах Европы.

Из россиянок на Игры в нейтральном статусе приехали конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. 7 февраля Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м. Семенова примет участие в масс-старте 21 февраля.

Олимпийские игры завершатся 22 февраля.